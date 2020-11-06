شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصنع حلويات وإعدام 1.5 طن أغذية في حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على مصانع الحلويات بمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير ومفتشو أغذية الإدارة الصحية بمنيا القمح، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.

أسفرت جهود الحملة عن المرور على مصنعين للحلويات بمركز منيا القمح، أحدهما به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، وإعدام طن و٥١٠ كيلوجرامات أغذية عبارة عن كيك، وهوالك إنتاج، وسكر جلوكوز، وأوانٍ بها صدأ، كما تم سحب ٣ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٢ محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد «مسعود» استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.