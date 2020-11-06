شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام السويس يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب للتأكد من جاهزيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، بتفقد لجان مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات بمدينة الصباح بحي فيصل، ومدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين بحي السويس، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر انطلاقها يومي السبت والأحد.

واطمأن السكرتير العام على إجراءات تأمين اللجان الانتخابية بالمدارس، وتم التأكيد على تذليل أي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

كما اطمأن على الانتهاء من توفير كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كاشف للحرارة وأدوات الوقاية والكمامات باللجان تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

وأكد «سعداوي» على ضرورة الاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتأكيد على تحقيق التسهيلات اللازمة للمواطنين للوصول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأكد على رؤساء الأحياء بمتابعة المقار الانتخابية والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية والتربية والتعليم وتذليل أي عقبات تواجههم.

رافق السكرتير العام والسكرتير العام المساعد في الجولة كل من فاتن عبدالعظيم، رئيس حي فيصل، والضبع ناشد، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والعميد علاء إسماعيل، مدير عام مشروع الأسواق، وياسر البعيري، مدير الإعلام، وأشرف سليمان، مدير الطوارئ، ومحمد حسن، مدير النظافة.

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