شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: تجهيز 791 مدرسة بكواشف حرارية وأدوات تعقيم لاستقبال الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم الانتهاء من تجهيز 791 مدرسة، التي تم اختيارها كمقار انتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب والمقرر لها يومي السبت والأحد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على كل المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها على مستوى 20 إدارة تعليمية، تحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم منح إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية يومي 7 و8 نوفمبر، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بكواشف حرارية وأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.