شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية: فرق طبية أمام اللجان الانتخابية لفحص الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعقد اجتماع مع السادة مديري الإدارات الطبية والفنية بالمديرية ومديري المستشفيات العامة والنوعية والمركزية من أجل الوقوف على استعدادات صحة المنوفية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد وكيل الوزارة على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ وتوفير كل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وضرورة تكثيف المرور على المستشفيات وتدوير الأطباء على مستوى المديرية حتى يتم سد العجز بالمستشفيات، مشيرًا إلى تواجد الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.