شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحمية التي أعلنت «البيئة» تطويرها مقابل ٧٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء تطوير محمية سيوة الطبيعية لتصبح واحدة من أهم مقاصد السياحة البيئية على مستوى العالم، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية، واستكمالا لحملة Eco Egypt للسياحة البيئية والتي أطلقتها الوزارة والتى تتضمن 13محمية طبيعية تختلف في طبيعتها وثرواتها وتنوعها البيولوجى وطبيعة الانشطة السياحية بها وفق موقعها لتمنح مصر تنوع وغنى في أنشطة السياحة البيئية من أجل التأكيد على تنوع المنتج السياحى البيئى في مصر وثراء انشطتها من محميات شرم الشيخ إلى محمية سيوه.

وقالت «فؤاد» إن خطة تطوير محمية سيوة تستغرق فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف وتمويل يتراوح بين 50 إلى 70 مليون جنيه من أجل إحداث نقلة نوعية حقيقية تكون فيها محمية سيوه رمز للسياحة البيئية والعلاجية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل البيئى والمجتمع المحلي والذى تحرص الوزارة على إشراكه لأنه قلب عملية التطوير وأساسها وأحد العناصر الهامة للحفاظ على الثراء البيئى والثقافى بالمحميات والترويج لمنتج فريد للسياحة البيئية بمصر، مشيرة إلى قيام الوزارة، اليوم، بطرح مجموعة من المحميات على الموقع الالكترونى الرسمى لها وهى محميات الفيوم والغابة المتحجرة ودجلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها والاستثمار فيها.

وتم الإعلان عن محمية سيوة كمحمية طبيعية عام 2002، وتعتبر من المناطق الغنية بالمقومات السياحية المتميزة منها سياحة الآثار- السياحة العلاجية- وسياحة السفارى- والسياحة الصحراوية نظراً لما تتمتع به المنطقة من وجود مناطق أثرية متميزة مثل معبدالإله آمون ونقوش ولوحات تصور الملوك يقدمون القرابين للآلهة وقاعة تتويج الاسكندر الأكبر، وجبل الموتى بمنطقة الدكرور وبه بعض المومياوات القديمة والمقابر الأثرية من العصر الرومانى والتى بها مجموعة من العملات والحلى الأثرية، كما توجد منطقة دهيبة التي تضم المقابر المنحوتة في الصخر من العصر اليونانى الرومانى وأيضا منطقة خميسة وتضم مجموعة من المقابر ترجع إلى العصر اليونانى.

يتمثل التنوع البيولوجى في منطقة سيوة بوجود أكثر من 40 نوعاً من النباتات البرية التي تشمل أنواع طبية ورعوية وغيرها من النباتات لتثبيت الرمال. كما أن بعضها ذو أصول وراثية هامة. علاوة على حطيات أشجار السنط والأتل، وكذلك حوالى 28 نوعاً من الحيوانات البرية الثديية ومنها أنواع نادرة مهددة بالانقـراض مثل الضبع المخطط والغزال المصرى والغزال الأبيض والثعلب الأحمر وثعلب الفنك. وأيضاً 32 نوعاً من الزواحف وحوالى 164 نوعاً من الطيور بالإضافة إلى أعداد كثيرة من اللافقاريات والحشرات.