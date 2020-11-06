شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تستعد للمشاركة بانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، غدا السبت، وعلى مدار يومين، غرفة عمليات يترأسها المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب بالشركة.

وقال «مجاهد» إن التنظيم شمل خروج العاملين بديوان عام الشركة والأفرع التابعة للإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بمحافظة القليوبية يومى 7 و8 نوفمبر بنسبة 50% لكل يوم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى تشكيل لجان بالفروع للمرور على المقار الانتخابية، نشر سيارات شفط المياه بالمحافظة تحسباً لسقوط أمطار وللتأكد من عدم وجود أعطال مفاجئة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب بحسب عينات بصفة مستمرة، مضيفاً أن الشركة توفر كافة سبل الدعم اللازمة حفاظاً على سير العملية الانتخابية.

وأعرب عن إيمانه الشديد بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.