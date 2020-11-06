شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد المنشآت الطبية بمنيا القمح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المنشآت الطبية بمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين عليها وانتظام سير العمل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الزيارة الأولى، المستشفى المركزي، وتم المرور على الأقسام الطبية المختلفة، وقام بمناظرة السجلات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه بمكافأة أخصائية التمريض غادة عبدالحليم لالتزامها وانضباطها في العمل واستيفاء كل البيانات بالسجلات الطبية، كما كلف وكيل الوزارة مدير المستشفى بمجازاة فريق تمريض بالنوبتجية السابقة بقسم الاستقبال والطوارئ بخصم يوم من الراتب، لعدم استيفاء البيانات الخاصة بسجلات القسم.

وناقش «مسعود»، مع مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفى، تطوير وتوسعة غرفة الإنعاش القلبي الرئوي بالاستقبال، وأعمال التطوير الجارية بالمبنى الجديد.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وتشطيب الواجهة، والبدء في الاستفادة من المبنى لصالح المرضى، كما تفقد مكان تركيب وحدة الأشعة المقطعية التي ستتم إضافتها للمستشفى للمرة الأولى خلال أيام، بتكلفة تقديرية تصل لـ ٣.٥ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما تفقد وكيل الوزارة سير العمل بديوان الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومكتب الصحة، والمركز الطبي بمنيا القمح، وتابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وخدمات العيادات الخارجية، وخدمة الأخصائي بالمركز، فضلًا عن متابعة مؤشرات أداء العمل بحضور مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح.

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