شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تطوير المحميات يهتم برفع كفاءة العنصر البشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر لديها العديد من المحميات الطبيعية منتشرة في كافة ربوعها من محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء وما تزخر بها من شعاب مرجانية وكائنات بحرية فريدة إلى محمية سيوه والتى يظهر فيها تنوع مميز بين الزواحف والنباتات والحفريات والماء والملح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة للترويج عالميا للسياحة البيئية وما تمتلكه مصر من ثروات فريدة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جولتها مع العاملين بمحمية سيوة للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير المحمية باعتبارهم جزء أساسى من المحمية وأساس العمل بها ولابد من الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى كما أن 97%من العاملين بالمحمية من المجتمع المحلى في سيوة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود مصر كرئيس للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، حيث تم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعانى منها العالم خلال ازمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم وخاصة أفريقيا وتطرح أساليب الدعم المالى للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجى من خلال الدول المتقدمة من خلال إشراك كافة شركاء العمل البيئى والمجتمعات المحلية وجارى حاليا مناقشتها والاستقرار عليها.