شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن بدء تطوير محمية سيوه بتمويل يتراوح بين 50 إلى 70 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء تطوير محمية سيوة الطبيعية لتصبح واحدة من أهم مقاصد السياحة البيئية على مستوى العالم، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية، واستكمالا لحملة Eco Egypt للسياحة البيئية والتي أطلقتها الوزارة والتى تتضمن 13محمية طبيعية تختلف في طبيعتها وثرواتها وتنوعها البيولوجى وطبيعة الانشطة السياحية بها وفق موقعها لتمنح مصر تنوع وغنى في أنشطة السياحة البيئية من أجل التأكيد على تنوع المنتج السياحى البيئى في مصر وثراء انشطتها من محميات شرم الشيخ إلى محمية سيوه.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التفقدية بمحمية سيوة الطبيعية لمتابعة خطة تطوير والترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بمصر وذلك بحضور الفريق المسؤول عن التطوير وخبراء السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية.

وقالت «فؤاد» إن خطة تطوير محمية سيوة تستغرق فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف وتمويل يتراوح بين 50 إلى 70 مليون جنيه من أجل إحداث نقلة نوعية حقيقية تكون فيها محمية سيوه رمز للسياحة البيئية والعلاجية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل البيئى والمجتمع المحلي والذى تحرص الوزارة على إشراكه لأنه قلب عملية التطوير وأساسها وأحد العناصر الهامة للحفاظ على الثراء البيئى والثقافى بالمحميات والترويج لمنتج فريد للسياحة البيئية بمصر، مشيرة إلى قيام الوزارة، اليوم، بطرح مجموعة من المحميات على الموقع الالكترونى الرسمى لها وهى محميات الفيوم والغابة المتحجرة ودجلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها والاستثمار فيها.

وأكدت وزيرة البيئة أن ملامح التطوير تشمل تعديل اللوائح والتشريعات إذا كانت تحتاج لإصدار قانون معين لضبط أنشطة معينة للحفاظ على التنوع البيولوجى مثلما حدث في تنظيم الأنشطة بشرم الشيخ كذلك إشراك القطاع الخاص والجهات المعنية من أجل حماية الموارد الطبيعية كجزء لا يتجزء من كافة الأنشطة والقطاعات وبما يجعل حماية البيئة فرصة ومنحة للمجتمع من اجل التنمية مع التصالح مع الطبيعة والحفاظ على مواردها والاستمتاع بها في ذات الوقت.