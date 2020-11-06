شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من السبت حتى الأربعاء المقبل (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأربعاء القادم 11 نوفمبر وهي كالآتي : يوم السبت 07 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى: فرص أمطار خفيفة (40% تقريبا)على بعض المناطق. الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية ......). السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – سيدى عبدالرحمن­– الإسكندرية – رشيد ....... ). السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش ....... ). يوم الأحد 08 نوفمبر 2020 : القاهرة الكبرى:فرص أمطار خفيفة (40% تقريبا)على بعض المناطق. الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة- الدقهلية– الغربية....). السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – سيدى عبدالرحمن­– الإسكندرية – رشيد ....... ). السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش .....). يوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 : الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......). السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – سيدى عبدالرحمن- الإسكندرية – رشيد ....... ). Advertisements يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......). السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح –الضبعة ....... ). يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الضبعة). يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية . ويتم تحديث هذه التنبؤات يوميا

يوم السبت7-11 by Karima Hassanon Scribd الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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