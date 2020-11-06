استمر 10 ساعات.. السيطرة على حريق هائل في 2000 طن قش أرز بالدقهلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل في موقع لتخزين قش الأرز، مما تسبب في التهام 2000 طن قش، واستمرت عمليات الإطفاء أكثر من 10 ساعات متصلة.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في مخزن لقش الأرز بإحدى الأراضي الزراعية بقرية بدندة التابعة لمركز السنبلاوين.
انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ في محاولة للسيطرة على الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مياه للسيطرة على النيران، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه بعد استمراره 10 ساعات متصلة.
وبالفحص تبين اشتعال أكثر من 2000 طن من قش الأرز، كانت مخزنة في قطعة أرض زراعية على مساحة فدانين، ملك المواطن «سامح. إ. أ» استعدادًا لتسليمها لشركات تدوير المخلفات الزراعية وقش الأرز.
وانتقلت الأدلة الجنائية إلى المكان للتعرف على سبب الحريق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة تمنحان تراخيص لمتعهدي جمع قش الأرز على مستوى المحافظات لتجميعه، ثم تسليمه لإعادة تدويره، وذلك للقضاء على السحابة السوداء.
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