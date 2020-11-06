شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لمجلس أمناء ٦ أكتوبر لمناقشة القيمة المنصرفة من ميزانية 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر جلسة لاستكمال مناقشة القيمة المنصرفة للمجلس من ميزانية المجلس من 1/7/2019وحتي 30/6/2020.

ترأس جلسة الاجتماع، الدكتور محمد خميس رئيس اللجنة التنفيذية، وحضرها عدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء منهم أسامة العرقسوسي رئيس لجنة الأمن، وهاني شاكر رئيس لجنة السكان، وياسمين أحمد رئيس لجنة المرأة، وهنا عبد الفتاح رئيس لجنة الإعلام، وحسام شاكر رئيس لجنة ذوي الهمم، وأحمد الصاوي رئيس لجنة التنمية.

كما حضرها من الجهاز المهندس خالد رشدي أمين سر المجلس، والدكتور عيد حجازي. وتم مناقشة دعم لجنة الأمن ودعم لجنة المرأة ودعم لجنة الإعلام ودعم لجنة التنمية ودعم لجنة ذوي الهمم وتأجيل دعم لجنة النقل والمواصلات.