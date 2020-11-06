شكرا لقرائتكم خبر عن طقس بارد وأمطار خفيفة في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدن وقرى دمياط، اليوم، لموجة من الطقس البارد مصحوبة بغيوم، فيما شهدت بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة، منها رأس البر ودمياط الجديدة وشطا، مما دعا المواطنين لارتداء الملابس الشتوية مبكرًا، خاصة في فترة الليل تجنبًا لبرودة الطقس.

من جانبها، قالت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل، إن الوحدات المحلية استعدت جيدا لأي طوارئ مفاجئة أو سقوط أمطار غزيرة مع توافر المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة أولًا بأول.