شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل ساعات من الانتخابات.. «إنتي الأهم» تُطلق حملة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة «إنتي الأهم» وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن مصر تشهد هذه الأيام مرحلة مهمة في تاريخها تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية .

وتابع حسن أنه بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإيمانا من المبادرة بدورها الوطني ورفع الوعي والمشاركة الإيجابية، سيتم إطلاق حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة المهمة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس النواب، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأوضح أن فريقًا من المتطوعين والمتطوعات بمبادرة «إنتي الأهم» يستعد للمشاركة في تسهيل عملية الانتخاب باللجان من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.