شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مرشحًا بالدائرة الأولى.. واشتعال حرب القوائم بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت حالة السخونة الانتخابية لماراثون نواب دمياط قبل ساعات قليلة من انطلاق موعد التصويت المقرر له غدا السبت، فيما تحولت المقار الانتخابية لمرشحي الدائرتين لما يشبه الثكنات العسكرية حيث يجري تسليم التوكيلات العامة لمندوبي المرشحين، علاوة على بذل الجهد لجمع أكبر عدد من البطاقات الشخصية من المواطنين لموفاتهم بمقار لجانهم، وكذا أرقامهم في الكشوف الانتخابية الخاصة بهذه اللجنة وتسجيلها ببطاقة عليها صورة المرشح ورمزه الانتخابي بغرض الدعايه الانتخابية .

الدائرة الأولي تشهد حربا شرسة على مقعدي الدائرة التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ وتوابعها، ويتنافس عليهم ضياء الدين داود النائب الحالي والمرشح المستقل الذي يكتسب حالة من الرضا تجاه أداؤه البرلماني ويتمتع بتأيد قطاع عريض من أهالي الدائرة، وكذلك ضياء على بصل المرشح المستقل الذي يكتسب شعبية عريضة نتيجة للرصيد الخدمي الذي قدمه على مدار سنوات سابقة، وهو يتمتع بقبول شعبي وخبرة انتخابية ملحوظة، علاوة على رجلي الأعمال محمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري وكذلك أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن الذي يواجه انتقادات لعدم تمتعه بتاريخ سياسي أو رصيد شعبي، فضلا على ياسر أبوهندية المرشح المستقل ومحمد مصطفي الماشطة واللذين يتمتعان برصيد خدمي وخبره سياسيه لا يستهان بها خاصة بين جموع المحامين وقطاع الشباب .

وفي الدائرة الثانية التي تضم كفرسعد وفارسكور والزرقا فيؤكد المراقبون صعوبة التكهن بنتيجتها نتيجة لتقارب شعبية معظم المرشحين بينهم رجال أعمال بينهم محمد قابيل البنا مرشح حزب الشعب الجمهوري وحسن عبدالوهاب المرشح المستقل والدكتور جمال الزيني البرلماني السابق الذي يتمتع بشعبية كبيرة خاصة في مركز الزرقا وسمير التلباني مرشح حزب مستقبل وطن، كما شهدت الدائرة ارتفاع شعبية بعض الوجوه الشابه التي تخوض الانتخابات لأول مرة منهم محيي الهنداوي وفاطمه سامي، هو ما يرفع من احتمالات حدوث مفاجآت في نتيجتها .

وفي انتخابات القوائم، تخوض القائمة الوطنية لشرق الدلتا الانتخابات معتمدة على الرصيد الخدمي لبعض مرشحي القائمة مثل محمد الحصي والدكتور أسامة العبدوايفيلين متي، علاوة على كوادر نسائية تتسم بالالمام بقضايا المحافظة مثل رحاب موسي والدكتورة هناء فاروق، تنافسها قائمة أبناء مصر التي حرصت على اتساع دعايتها الانتخابية قبل الصمت الانتخابي ليشمل عدة محافظات بنطاق القائمة مثل الاسماعيلية والشرقية وبورسعيد ودمياط معتمدا على القبول الشعبي لبعض أفراد القائمة وفي مقدمتهم اللواء أحمد سليمان المدرب السابق لحراس مرمي المنتخب المصري والذي استطاع حشد عدد كبير من نجوم الكرة، والذين قاموا بتسجيل مقاطع مصورة تعلن دعمهم لسليمان ومنهم عصام الحضري وحسن شحاته ووائل جمعه وشوقي غريب وتامر عبدالحميد والاعلامي طارق علام .

يذكر أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر اجراؤها غدا السبت ويخوضها 41 مرشحا بالدائرة الأولي 49 بالدائرة الثانية للمنافسة على 10 مقاغد انتخابية منها 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد فردية بالدائرتين الأولي والثانية للمحافظة .

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