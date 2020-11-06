شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف لـ تليفزيون الخليج 365 خريطة سقوط الأمطار فى الجمهورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد للمواطنين بأماكن وأوقات سقوط الأمطار، وفرص وجود الرياح، تناول تليفزيون الخليج 365، فى تغطيته الخاصة التى قدمها الزميل هشام عبد التواب، وأعدها أحمد حسنى، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، باستضافة الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد.

وقالت الدكتورة إيمان، إن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتمتد إلى الوجه البحرى مثل بلطيم وكفر الشيخ، موضحة أن الأمطار الخفيفة ستشمل محافظة القاهرة، كما أن نسبة الأمطار ستزيد عن اليوم وتستمر حتى يوم الأحد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وسوف يتم تحديث التنبؤات يوميا تمنيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع.