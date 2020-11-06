شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: هناك زيادة فى أعداد كورونا لكن معظمها حالات خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن ذروة انتشار فيروس كورونا كانت خلال شهرى يونيو ويوليو، ثم قلت للغاية خلال الشهر الماضى، وكان هناك توقعات بارتفاع الأعداد مع بداية فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الزيادة حتى الآن معقولة وليست الزيادة الضخمة، والحالات التى تحتاج رعاية مركزة أو صعبة قليلة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc: "رئيس الجمهورية فى كل لقاءاته طلب من المواطنين أنهم يستمروا في الإجراءات الاحترازية، حتى لما حصل فتح لبعض الأنشطة، كان هناك تنبيهات من رئيس مجلس الوزراء بالالتزام، ومش مهم دى موجة تانية ولا ارتداد للموجة الأولى، المهم أننا بدأنا نشوف قصادنا وأرقام بتزيد، وأهم حاجة يجب جميعا أنا ننبه بالالتزام بالحيطة والحذر".

وقال: "الدولة مستعدة بكل جهودها لمواجهة الفيروس فى أى وقت، والفيروس ده معروف أنه معدى، والسلالة من الفيروس اللى موجودة شرسة شوية، وبتمتاز أن فترة الحضانة طويلة قد تمتد لـ 14 يوما".