الجارديان: تراجع بايدن فى أريزونا أمام ترامب لكنه يحتفظ بالصدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مقاطعة ماريكوبا، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى ولاية أريزونا، مجموعة جديدة من بطاقات الاقتراع، وفقا صحيفة "الجارديان" البريطانية.
مع التحديث الأخير، بلغ عدد تصويت جو بايدن في ماريكوبا 972570 صوتًا، بينما بلغ دونالد ترامب 912115. يمثل هذا انخفاضًا طفيفًا في تقدم بايدن عن اليوم السابق.
قامت وكالة الأسوشيتيد برس (والجارديان معها) بإعلان فوز جو بايدن بولاية أريزونا، لكن بعض الشبكات لا تزال تنتظر اتخاذ قرار. واصل فريق الرئيس الإصرار على أنه لا يزال بإمكانه تولي زمام المبادرة.
وقال المحلل الانتخابي نيت كوهن، إنه لا يعتقد أن الدفعة الأخيرة من الأصوات ستكون كافية لترامب ليكون في طريقه للفوز بأريزونا.
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