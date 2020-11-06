ضبط 1.5 طن دواجن ولحوم فاسدة داخل مطعم في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 1.5 طن دواجن ولحوم فاسدة داخل مطعم شهير للوجبات الجاهزة بدون ترخيص في مدينة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص في مدينة السلام، بحوزته 1٫5 طن "دواجن – مقطعات لحوم – دهون حيوانية") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية؛ تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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