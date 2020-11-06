الجارديان: فوكس نيوز ستعلن قريبا فوز جو بايدن فى السباق الرئاسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن قناة فوكس نيوز ستعلن قريبًا أن جو بايدن هو الفائز في السباق الرئاسى، ولكن تم توجيه مذيعى الشبكة بعدم الإشارة إلى المرشح الديمقراطى على أنه "الرئيس المنتخب"، وفقًا لشبكة CNN.
وقال فريق حملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه ليس لديه أى خطط للتنازل عن الانتخابات، حيث تقدم جو بايدن زمام المبادرة في ولاية بنسلفانيا وبات قريبا من البيت الأبيض.
وقال فريق ترامب فى بيان يوم الجمعة "هذه الانتخابات لم تنته." "الاعتقاد الخاطئ لجو بايدن كفائز يستند إلى نتائج من أربع ولايات بعيدة عن أن تكون نهائية".
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