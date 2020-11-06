شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ترامب: هذه الانتخابات لم تنته بعد ولا يزال هناك 4 ولايات لم تحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فريق حملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه ليس لديه أى خطط للتنازل عن الانتخابات، حيث تقدم جو بايدن زمام المبادرة فى ولاية بنسلفانيا وبات قريبا من البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وأضاف فريق ترامب فى بيان يوم الجمعة "هذه الانتخابات لم تنته." "الاعتقاد الخاطئ لجو بايدن كفائز يستند إلى نتائج من أربع ولايات بعيدة عن أن تكون نهائية".

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