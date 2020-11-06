وزيرة التضامن توجه فريق "أطفال وكبار بلا مأوى " بمساعدة سيدة بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع سيدة مسنة متواجدة بالشارع بمحافظة الشرقية ، تدعى " ف.أ - 63 عاما " تعاني من الشلل الرعاش وزوجها متوفي وليس لديها أولاد أو أحد يقوم برعايتها ، وقام فريق الوحدة المتنقلة بالشرقية بايداعها بدار بسمة للرعاية بالزقازيق.

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