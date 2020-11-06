شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر الجديد بهامبورج قبيل السفر لمهامها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، السفيرة عبير عمر سليمان القنصل المصري الجديد في هامبورج بألمانيا، قبل السفر إلى مهمتها هناك.

في سياق متصل، استقبل البابا الأنبا ميصائيل أسقف برمنجهام بإنجلترا، حيث ناقشا عددًا من الأمور الرعوية.

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وقد استقبل قداسة البابا تواضروس، اليوم الجمعة، أيضا مجموعة من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ المصري وهنأهم على هذه العضوية والمسؤولية الجديدة، وأرسل تحياته مع الوكيلة فيبي فوزي إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الوكيل المستشار بهاء أبو شقة وإلى بقية أعضاء المجلس الموقر.

وكان لقاءًا للتعارف، حدثهم قداسته عن المسئولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.