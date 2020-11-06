شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقتى أعضاء مجلس الشيوخ ويحدثهم عن المسئولية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالعباسية، بالقاهرة، مجموعة من الأعضاء الجدد فى مجلس الشيوخ المصرى، وهنأهم على هذه العضوية والمسؤولية الجديدة، وأرسل تحياته مع الوكيلة فيبي فوزى إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والوكيل المستشار بهاء أبو شقة وإلى بقية أعضاء المجلس الموقر.

وكان لقاءًا للتعارف، حدثهم قداسته عن المسئولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.