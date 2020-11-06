شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الجامعات الحكومية حزمة من الإجراءات لرفع درجة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتزايد معدلات الإصابة بالفيروس. وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز 8 توجيهات لتطبيقها بالجامعات للالتزام بالإجراءات الاحترازية : 1- منع الدخول من بوابات الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة 2- منع الدخول للكليات دون ارتداء الكمامة 3- الدخول بعد قياس درجة الحرارة والالتزام بالأقنعة Advertisements 4- منع التجمعات بساحة الجامعة أو الكليات 5- عدم الدخول للمدرجات بدون الكمامة 6 - حرمان الطالب من حضور المحاضرة وتحويله للتحقيق حال مخالفة ارتداء الكمامة 7- التنبيه على الطلاب والعاملين بالاهتمام بالنظافة العامة 8- رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بعد بواسطة منصة الجامعة الذكية

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