محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: صرح مصدر أمني، بإصابة طفلين نتيجة عبثهما بجسم غريب من مخلفات الحروب عثرا عليه في منطقة جبلية بالسويس، وذلك أثناء استقلالهما عربة " كارو" خاصة بهما . وأضاف المصدر بأن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر عبثا بجسم غريب.. مصدر يكشف تفاصيل إصابة طفلين في انفجار جسم غريب بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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