في يوم واحد.. ضبط 51 قضية متنوعة في مجال الأمن العام عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا تهريب (مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية )، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (51) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (1491) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (2) قضية هجرة غير شرعية، تزوير، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (195) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.