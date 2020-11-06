"وعدهم بمرتبات مجزية".. ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج البلاد في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم بالنصب على الشباب لتسفيرهم لخارج البلاد

جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، في إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية ) بقيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة كفر الشيخ "له معلومات جنائية") بإدارة شركة "غير مرخصة" بمحافظة كفر الشيخ واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج ، والاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة - (10) سمات دخول لدول أجنبية وعربية بأسماء أشخاص مختلفة مزورة – (2) كشف حساب بأسماء مختلفة منسوب صدورهما لأحد البنوك - كمية كبيرة من عقود الاتفاق باسم الشركة المشار إليها خالية البيانات لدول عربية - كمية كبيرة من طلبات بأسماء أشخاص مختلفة لإلحاقهم بوظائف بالخارج - أجندة مدون به أسماء ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج والمبالغ المتحصلة منهم - دفتر إيصال تحصيل نقدية - هاتف محمول يحوى العديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه).

وعقب ضبط المتهم حضر (أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية) وأبلغ بقيام المذكور بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وإيجاد فرصة عمل له بها ، ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.