التنمية المحلية تستضيف وفدا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استضافت وزارة التنمية المحلية، وفداً من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية "الهابيتات" يضم كل من عرفان علي مدير المكتب الإقليمي للبرنامج، ورانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة، للقيام بزيارة تفقدية لمقر إقليم منطقة شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة والتابع لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية وتستضيفه مصر حالياً وتسعى خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقية المقر وتعزيز أنشطته ووضع استراتيجية عمله.

وخلال الزيارة عقد عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة اجتماعاً مع وفد البرنامج الأممي، والذين أعربوا عن تطلعهم للمزيد من العلاقات والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن هذه الآلية الجديدة التي سعت الوزارة ومحافظة القاهرة لتكون منارة لتنمية أنشطة منظمة المدن الأفريقية والعالمية على صعيد شمال أفريقيا.

كما أبدى الوفد الأممي تقديره للمكانة التي باتت تحتلها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقارة الأفريقية، حيث تحظى وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بمكانة كبيرة على صعيد تلك المنظمة القارية والدولية.

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وأشار الوفد الأممي إلى تطلعهم لإطلاق تقرير المدن في مواجهة جائحة فيروس كورونا والذي يعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" بحضور وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة من مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة.

وأكد وفد الهابيتات على أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يشمل العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية كان على رأسها الشراكة في استضافة الوزارة لمؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة والذي عقد العام الماضي بحضور حوالي 40 من محافظي المدن الأفريقية وممثلين لقيادات الإدارة المحلية بأفريقيا تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من وزراء الحكومة.

كما أبدى الوفد الأممي إعجابه الشديد بالتجهيزات الموجودة في مقر إقليم الشمال بالقاهرة ليكون مركزاً للمساعدة في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المدن الأفريقية خاصة أزمة فيروس كورونا، وأشاد الوفد بجهود اللواء محمود شعراوي خلال الفترة الماضية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على مستوى الإدارة المحلية وتوفير برامج تدريب للكوادر المحلية بالمدن الأفريقية، معربين عن تقديرهم كذلك لجهود محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال في تجهيز المقر.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مقر إقليم شمال أفريقيا سيكون مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الأفريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك لبحث تحديات المدن وغيرها من الملفات المهمة ونقطة تواصل لتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة.

