نقيب المحامين يحيل خالد أبوكراع عضو المجلس للتحقيق العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد مشاهدة الواقعة المسجلة صوت وصورة بكاميرات النقابة والتي جرت بمكتبه أمس الخميس 5 نوفمبر بعد مغادرته إياه، قررنا: إحالة خالد أبوكراع عضو المجلس للتحقيق العاجل ويستدعى لإبداء أقواله أمامي باكر السبت 11 صباحا بمكتبي بالنقابة.
وأضاف عطية: وعلى الأمين العام إخطاره وإخطار شهود الواقعة والتي حضرها، وأسامة سالمان عضو المجلس وآخرون معروفون له، وظاهرون بالكاميرات لسماع أقوالهم أمامي في نفس الموعد.
وذكر مصدر مسؤول بنقابة المحامين، أن الواقعة التي حدثت تمثلت في مشادة كلامية أمام مكتب النقيب.
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