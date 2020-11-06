شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه بعلاج مواطن في الدمرداش بعد نشر شكواه في ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لمناشدة عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، لقارئة تطالب بعلاج شقيقها على نفقة الدولة، أكدت الوزارة أن الحالة تم تحويلها إلى مستشفى الدمرداش وتتم متابعتها حاليا. وكانت القارئة ماجدة حسن أحمد غنيم، من محطة حدائق الزيتون بمحافظة القاهرة، طالبت المسئولين بوزارة الصحة، بعلاج شقيقها "محمد حسن أحمد" البالغ من العمر 61 عاما على نفقة الدولة، يعانى من جلطات في المخ أدت إلى شلل نصفي وعدم قدرة على الكلام.

وكتبت القارئة فى رسالتها عبر خدمة صحافة المواطن :"و لا استطيع نقله لاي مكان لا ماديا و لا صحيا و الحالة حرجة و مش عارفة اتصرف فقط اريد ان ينقله اخد لمستشفي للكشف عليه و عمل الاشعة اللازمة و جزاكم الله خيرا لاتي عاجزة.تماما عن.التصرف بمفردى و لا املك الا الدعاء.والبكاء".

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تقرير الطبي

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.