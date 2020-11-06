شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يكرم زاهى حواس لدوره فى الحفاظ والكشف عن الآثار غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حديقة المتحف المصري بميدان التحرير، غدا السبت، احتفالية لتكريم عالم الآثار المصرية د.زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين.
ويتخلل الاحتفالية، التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، قيام د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ود.ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة «براج» التشيكية، بتقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بـ«حواس» خلال رحلتهم المهنية في مصر.
كما سيتم عرض بعض البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن اكتشافات «حواس»، ومن أبرزها اكتشافه لـ45 ورشة ملكية في وادي الملوك، واكتشافاته حول أبو الهول وأهرامات الجيزة.
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