شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد السعي للحفاظ على تراث سيوة باعتبارها من أهم المحميات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن واحة سيوة هى تراث وتاريخ نعمل على الحفاظ عليه، لذلك تم ترميم قلعة شالي الأثرية باستخدام المواد الطبيعية، وهي الملح الممزوج بالطين ويسمى "الكرشيف"، في إطار الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد الخاصة بأهالي سيوة.

وأضافت وزيرة البيئة أن وجودها في واحة سيوة اليوم الجمعة في افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي، يأتي في إطار خطة وزارة البيئة الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، نظرًا لكون سيوة واحدة من أهم المحميات الطبيعية المصرية وأكبرها، وتتميز بتنوع بيولوجي من كائنات برية ونباتات وبحيرات فريدة من نوعها، والمجتمع المحلي يشكل ٩٠٪؜ من العاملين في واحة سيوة.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي بواحة سيوة، منذ قليل، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط، واللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر، ووفد ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.

وقالت "فؤاد "نعمل علي تطوير المحمية وسنحافظ على مواردنا الطبيعية من خلال المجتمع المحلي لكي نستغلها للأجيال الحالية والمستقبلية".