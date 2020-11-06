وزيرة الشباب اللبنانية تشكر الشعب المصرى والرئيس السيسى على مساعدة بلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم، إن وزيرة الشباب والرياضة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فارتينه أوهانيان كيفوركيان، شكرت شعب مصر، وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المساعدات التى قدمها للشعب اللبناني، على أثر انفجار ميناء بيروت، مضيفة أن اللقاء جاء على خلفية زيارة وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية لمصر السبت الماضى، للمشاركة فى المؤتمر الذى يُعقد فى القاهرة، تحضيرًا للمؤتمر الكشفى العربى الثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفى العربى الخامس الذى سيعقد فى لبنان فى العام 2022.
وأضافت الكنيسة، أن المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، استقبل وزيرة الشباب والرياضة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فارتينه أوهانيان كيفوركيان، وعلى حلبي، سفير لبنان بمصر، و رافائيل موفسيسيان، القنصل العام لسفارة جمهورية أرمينيا بمصر، ممثلًا للسفير الأرمينى كارين كريكوريان، المتواجد حاليًا فى أرمينيا، وذلك الأحد الماضى بكنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.
ونظم المطران كريكور أوغسطينوس، ومأدبة العشاء وحضرها ممثلون عن اللجان التابعة للبطريركية، وألقى كلمةً رحبّ فيها بمعالى الوزيرة، والسادة السفراء، والضيوف الكرام، وتمنى للوزيرة التوفيق والنجاح فى رسالتها، وللبنان الأمن والسلام والاستقرار، ثمَّ قدمَّ لها كتابًا قيمًا عن "إبادة الأرمن"، كهدية وعربون محبة وتقدير لخدماتها للشباب.
وألقت الوزيرة فارتينة كلمة، شكرت فيها المطران كريكور أوغسطينوس على الحفاوة وحسن الاستقبال لها ولسعادة السفراء، مشددة على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفى العربى والمنتدى فى لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات ستبدأ قريبًا لتأمين حسن التنظيم والبرنامج، وكل ما من شأنه أن يحقق نجاح المؤتمر والمنتدى، وعبرت عن أملها فى أن يستعيد لبنان الشقيق حضوره العربى والدولى ويخرج من الظروف الصعبة التى يمر بها .
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