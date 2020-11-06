شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه بإجراء رسم عصب على عين طفلة بالجيزة ردا على شكوى باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لاستغاثة مواطنة عبر شكوى مرسلة لليوم السابع، تطالب فيها بإجراء رسم عصب على عين ابنتها، قامت الوزارة بتحويل الحالة لمستشفى الرمد بالجيزة لعمل رسم عصب يوم الأحد القادم ومتابعة الحالة. وكانت القارئة هند على مرزوق سيد، أرسلت مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، لإجراء رسم عصب على عين ابنتها نورا حسن لأنها تعانى من ضعف النظر والخوف من فقدانه.

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