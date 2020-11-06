ضبط 45 قضية.. الداخلية تلاحق تجار المخدرات بمحيط الجامعات والمدارس بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية ، لحماية الشباب والنشء من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (45) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (48) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,690 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (3 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,833 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (700جرام).
ونجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (700 جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام)، و (4632) قرص مخدر و(588) قرص مؤثر، وتنفيذ (18) حكم قضائي.
كما تم ضبط (مبالغ مالية - عدد 46 هاتف محمول –3 سيارات – 6 دراجات نارية – 3 ميزان – 8 قطع سلاح أبيض – فرد خرطوش )، ولاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لاستشعارهم بالأمن والأمان.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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