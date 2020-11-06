ضبط أجنبي حول مسكنه لزراعة الماريجوانا في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من رصد أحد الأشخاص تخصص في زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه بمدينة الجونة.

وقام بتجهيز مسكنه بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص مصري ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكتروني – مقيم بمدينة الجونة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة)، وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة وبحوزته (11 صوبا بداخلهم 11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر - 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر - 15 قرص مخدر لعقار الإكستاسي ( الخيوط ) - كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام - 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وذلك في حضور سيدة مصرية وتحمل جنسية ذات الدولة الأجنبية للمتهم - ومقيمة بذات العنوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.