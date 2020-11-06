ضبط أكاديمية وهمية للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية بالغربية للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص "معهد" كائن بمحافظة الغربية ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية من خلال منح الدارسين شهادات دراسية تخصصية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية (خلافاً للحقيقة) نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه بمقر المعهد وعثر على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة في مجالات مختلفة مزورة بالكامل- مجموعة كبيرة من أوراق التقديم للمعهد - (25) دفتر إيصال تحصيل نقدية - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص - جهاز كمبيوتر وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه الإجرامي).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي ، وأن المضبوطات خاصة بنشاط المعهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.