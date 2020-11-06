بينها جرينوف.. الأمن يستهدف أطراف خصومة ثأرية ويضبط أسلحة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط سائق وعامل بحوزتهم أسلحة نارية بينها جرينوف خلال حملة لاستهداف أطراف خصومة ثأرية.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط تنسيقاً مع قطاع الأمن العام بقيام شقيقين (سائق، حاصل على دبلوم- مقيمين بدائرة مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط)، منتميين لبيت إحدى العائلات المرتبط أفرادها بخصومة ثأرية مع أفراد بيت آخر "أبناء العمومة"، بالاختباء داخل شقة مستأجرة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها في التشاجر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالشقة وبحوزتهما (رشاش جرينوف- 2 شريط طلقات من ذات العيار- 3 بنادق آلية- 14 خزينة- 2 مسدس- فرد خرطوش– كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية لذات الغرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.