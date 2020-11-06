ضبط 17 مليون قطعة شيكولاتة مغشوشة داخل مصنع في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة 17 مليون قطعة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية داخل مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بالجيزة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص – كائن بالجيزة، بحوزته 16٫06 طن سلع غذائية "زيت طعام – صويا – زبدة كاكاو – بودرة شيكولاتة – سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 17720640 مليون قطعة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائي)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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