محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمر جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط" 169 قطعة سلاح ناري، 224 قضية مخدرات وتنفيذ 76567 حكم قضائي متنوع". جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد. ضبط 169 قطعة سلاح وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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