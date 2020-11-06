داخل مخبأ سري.. ضبط سيارة بها 875 طربة حشيش في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن السويس من ضبط (عدد 875 طربة لمخدر الحشيش وزنت 88 كيلو جرام - مبلغ مالي – 4 هواتف محمول) داخل مخبأ بمخزن سري بإحدى السيارات بحوزة ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها وترويجها، في كمين أعد خصيصاً لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 6,130,000 مليون جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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