سقوط عصابة السطو المسلح على سيارات حديد التسليح في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حمولة سيارات النقل من حديد التسليح بالبحيرة.

تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمــن البحيرة بلاغا من سائق بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي باعتراض طريقه حال قيادته سيارة نقل بمقطورة (مُحمل عليها كمية قدرها 30 طن حديد) بدائرة المركز وتهديده بأسلحة نارية والاستيلاء منه على السيارة قيادته بحمولتها ومتعلقاته "هاتفان محمول - مبلغ مالي"، واقتياده لإحدى السيارتين ثم التخلي عنه بطريق فرعى بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، والعثور في وقتٍ لاحق على السيارة المستولى عليها بدون حمولتها بمحور الخطاطبة الإقليمي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 5 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية - لإثنين منهم معلومات جنائية).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتي أمن (الجيزة، المنوفية) أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات المحملة بالحديد كرهاً عن قائديها، وقيامهم بالتوجه للطريق محل الواقعة مستقلين سيارتين ملاكي (إحداهما مستأجرة والأخرى مبلغ بسرقتها)، ولدى مرور سيارة المجني عليه قاموا باستيقافها وارتكاب الواقعة، وأضافوا بتوجههم عقب ذلك لشونة تخزين مواد بناء بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، والاتفاق مع مالكها (حسن النية) على بيع حمولة السيارة له نظير مبلغ مالي، عقب ذلك تخلوا عن السيارة بمكان العثور عليها.

وتم بإرشادهم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها وكذا (بندقية آلية - بندقية خرطوش – مسدس - 15 طلقة مختلفة الأعيرة - السيارتين المستخدمين في ارتكاب الواقعة - مبلغ مالي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.