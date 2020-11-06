المعاشات والتعليم وقانون التصالح.. الحكومة ترد على 14 شائعة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها.

وردت الحكومة في تقريرها الأسبوعي على 14 شائعة على النحو التالي:

مجلس الوزراء يرد على "شائعة" جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء (بيان رسمي)

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما أثير حول تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامنًا مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري، مُوضحةً أن قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح، مُشيرةً إلى زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل إلى ما يزيد على2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ 2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.

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"التعليم العالي" تُكذب "شائعة" جديدة بشأن إلغاء مجانية التعليم الجامعي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، وأنه لا علاقة نهائياً بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم.

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"الإسكان" تنفي تدشين صفحات جديدة على فيسبوك لبيع الشقق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن تلك الصفحات وهمية ومزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائياً.

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"التضامن" تحسم الجدل بشأن تجميد صرف المعاش أول 4 أشهر من خروج المستحق للتقاعد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وأنه يتم صرف المستحقات المالية لصاحب المعاش أو المستفيد بدءاً من الشهر التالي لخروجه على المعاش، مُشددةً على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، دون المساس بأي منها.

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الحكومة تحسم الجدل بشأن وقف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، وأن عملية صرف المعاش بكارت الـ ATM مستمرة كما هي من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات.

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الحكومة تكشف حقيقة إيقاف نظام المعاش المبكر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر.

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التموين تنفي استبعاد المواطنين من الدعم حال فقدان الرقم السري للبطاقات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وأنه لا علاقة نهائياً بين الاستبعاد من الدعم التمويني وفقدان الرقم السري.

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الحكومة: لا صحة لاسترداد قيمة خصومات "ما يغلاش عليك" من أرصدة بطاقات التموين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية.

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وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من أرصدة البطاقات التموينية.

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خطة لتطويرها.. الحكومة تنفي خصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، مُشددةً على أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أي نية لخصخصتها.

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الكهرباء ترد على أنباء إسناد تحصيل الفواتير لشركة خاصة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين.

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التعليم تحسم الجدل بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي.

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الحكومة ترد على شائعة إطلاق تطبيقات على الموبايل لطلاب الثانوية تتضمن نماذج الامتحانات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضحت الوزارة، أن نماذج امتحانات المواد الدراسية يتم إتاحتها عبر جهاز التابلت الخاص بالطلاب من خلال المنصات الإلكترونية المعلن عنها مسبقاً من قبل الوزارة وليس من ضمنها تطبيقات الهاتف المحمول، مُحذرةً الطلاب من تلك التطبيقات المزيفة التي تستهدف الإضرار بالعملية التعليمية.

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التموين تُجيب.. هل توقف صرف الكمامات القماشية ضمن مقررات نوفمبر؟

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن وقف صرف "الكمامات القماشية" ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.

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الحكومة تنفي شائعة بشأن إيفاد باحثين لدراسة نقل مواطني بورسعيد إلى الأحياء المطورة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إيفاد محافظة بورسعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيفاد أي باحثين من المحافظة لدراسة أحوال المواطنين، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للمحافظة نهائياً.

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