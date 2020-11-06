محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
يؤدي المصلون صلاة الجمعة اليوم في المساجد الكبرى والجامعة بإجراءات احترازية ووقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بـ "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة".
وشددت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة والمغفرة بمحافظة المنوفية، عبر الرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة والمغفرة بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.