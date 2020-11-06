شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء نفق سيارات 750 مترًا وراء إغلاق طريق الواحات بأكتوبر لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار على أن يتم الغلق ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 6/11/2020 لمدة 6 أشهر.

وأوضحت محافظة الجيزة أن ذلك يأتى فى ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية بطريق الواحات والتى تشمل إنشاء "نفق سيارات"، حيث ستقوم الشركة المنفذة بالبدء فى أعمال الحفر الخاصة بإنشاء نفق سيارات بطول ما يقرب من (750)م وعرض(16)م بطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم تحديدا بالمنطقة المواجهة لحى الأشجار.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية وهي علي النحو التالى:- القادم من مدينة 6 اكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يميناً بعد محطة وقود موبيل المجاورة لمدينة الفردوس والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)م وعرض(25)م ( بمحازة حى الاشجار) ثم الانحراف يسارا والعودة مره اخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.

وقامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الارشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل.