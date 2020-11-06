شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني هندي يقارن بين إشادة المفكرين بالنبى وتشويه المسلمين للدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد شخص في العالم ذُكرت تفاصيل حياته كالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتابع عبد الغنى هندى، أن غير المسلمين من المفكرين عبر العصور الماضية والحديثة تحدثوا عن هذا السلوك الفريد للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين الأمور الحياتية للناس والأمور التعبدية والروحانية للناس أيضا. Advertisements أضاف هندي في تصريحات لبرنامج "صباح البلد" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد أحد في العالم ذُكرت تفاصيل سيرته وسنته وذكره وحركاته وسكناته وكل الأمور التي تتعلق بكل أمور الحياة كما ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فإن تأثير النبي ما زال على المسلمين موجودا كما لو كان حيًا بيننا". وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك من المسلمين للأسف يقدمون نموذجا مشوها عن الإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم للعالم، مردفا: "من الضرورى أن يكون السؤال الشاغل في بال كل مسلم حاليا ما هو النموذج الذي نعطيه للعالم عن الإسلام والرسول محمد.. خاصة وأن محبة الرسول مقدمة على النفس والأهل والمال وأنها شرط من شروط الإسلام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الغني هندي يقارن بين إشادة المفكرين بالنبى وتشويه المسلمين للدين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.