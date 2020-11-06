شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وأنه يتم صرف المستحقات المالية لصاحب المعاش أو المستفيد بدءاً من الشهر التالي لخروجه على المعاش، مُشددةً على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، دون المساس بأي منها.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، وأن عملية صرف المعاش بكارت الـ ATM مستمرة كما هي من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.