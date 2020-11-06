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الحكومة تكذب شائعة تراجع طلبات التصالح على مخالفات البناء مع مد المهلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التنمية المحلية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء، بشأن تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجارى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري

 

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وأوضحت أن قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح، مُشيرةً إلى زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل إلى ما يزيد على 2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ 2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك فى ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.

 

 

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