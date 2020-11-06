ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التى يتبعها سائقى القطارات خلال مسيرهم فى حالة سقوط أمطار غزيرة أو سيول خلال رحلاتهم، وذلك من واقع لائحة السلامة بالسكة الحديد.
1ـ إذا كنت الرؤية واضحة أمام السائق والخط خاليا تماما أمامه يستمر في المسير مع تخفيض سرعة القطار للدرجة التي تمكنه من الرباط في حالة ظهور أي طارئ أمامه.
2ـ يسير السائق بالسرعة التي يراها مناسبة في حالة الطقس السيئ.
3ـ مع سقوط السيول على السائق السير بالسرعة المناسبة أو التوقف حتى لو فى منتصف المسافة بين محطتين إذا ارتفع تراكم الأمطار على السكة بما يهدد سلامة القطار.
4ـ مع سقوط الأمطار خلال الرحلة يتوقف السائق في أول محطة حتى يتم التأكد من خلو السكة من أي عوارض حتى المحطة التالية.
5ـ إذا كان يوجد أي عارض على الخط سواء تراكم رمال أو أمطار يتوقف تماما ولا يسير بالقطار.
6ـ لا يستكمل القطار رحلته حتى يتلقى اخطار من برج المراقبة بخلو السكة أمامه حتى المحطة التالية.
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